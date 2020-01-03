Vergi müjdesi! Mobilyada KDV %8'e düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'den çifte müjde verdi. Kamu bankalarının esnaf ve tarımsal kredi faizlerini düşürdüğünü belirten Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu. 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' programları kapsamında Çanakkale'ye giden Albayrak, şu mesajları verdi:
● Türkiye özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdi. Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz. 2020'nin çok daha iyi olacağı, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor.
● Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den 9'a düşürdü.
● Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Öncü rakamlar, 2020 yılına gelmeden 2019'un son çeyreğinde, yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı ortaya koyuyor.
100 BİN KİŞİYE İŞ
■ Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: Hem yurt içi satışlara hem ihracata pozitif katkı sağlayacak. Sektör, 100 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacaktır.
■ Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı: KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır.
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