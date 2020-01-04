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  • 04.01.2020 19:38
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 19:54

Bakan Albayrak, üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı , nın üst düzey yöneticileriyle "" için bir araya geldiklerini twitter üzerinden duyurdu.

Bakan Albayrak o yöneticilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı , nın üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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