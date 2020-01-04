Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü. Özellikle dört aylık sürecin zirvesini gören altın fiyatlarındaki durum bu kapsamda vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte 4 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?