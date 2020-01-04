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  • 04.01.2020 19:19
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 19:33

son ayların zirvesini gördü! 4 Ocak anlık çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı kaç TL?

4 Ocak ndaki güncel durum, hafta sonu vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yerini aldı. Dün kapanış gününde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da ise 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı. Altın fiyatları son ayların zirvesini gördü. Peki, 4 Ocak anlık çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatları son ayların zirvesini gördü! İşte fiyatlar

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü. Özellikle dört aylık sürecin zirvesini gören altın fiyatlarındaki durum bu kapsamda vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte 4 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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