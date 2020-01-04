2019'da savunma sanayii 'Atak'a geçti

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde birbirinden prestijli ürünler geliştirilirken, geleceğe dair de önemli imzalar atıldı. Türk ordusunun arkasındaki güç konumunda olan savunma sanayiindeki atılım ile Türkiye; bu alanda kendi ihtiyaçlarının yüzde 70'e yakınını karşılayabilecek ülke konumuna yükseldi.

ENVANTERİMİZ GÜÇLENİYOR

Hava savunma sistemlerinden, denizaltına kadar birçok farklı alanda geliştirilen prototipler göz kamaştırırken; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterleri de her geçen gün daha da genişliyor. Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 56, İHA sayısı 120'ye ulaştı. 2019 yılında savunma alanında yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

BAYRAKTAR TİHA'DAN BAŞARILI UÇUŞ

Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi. Ayrıca İHA'ların yapay zeka sayesinde GPS olmayan ortamda da görev yapacağı 'KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi' de hayata geçirildi.

MAVİ VATAN'A GÜÇLÜ TAKVİYE

Türk savunma sanayii, deniz platformları alanında aldığı sorumluluklar kapsamında 2019'a önemli başarılar sığdırdı. MİLGEM'in 4'üncü gemisi TCG Kınalıada hizmete girdi ve 5'inci geminin inşasına başlandı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Ufuk Gemisi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi. Gemi 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilecek ayrıca milli güvenliğe yönelik tehditleri de anında tespit edebilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Pirireis de havuza çekildi, 5'inci denizaltı Seydialireis'in ise ilk kaynağı yapıldı.

T-70 HANGARDAN ÇIKTI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasiteli Anka-Aksungur ise, geçen yıl ilk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı. Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi başlatıldı. Gökbey helikopterinin ilk sertifikasyon uçuşu yapıldı. Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.

TÜMOSAN TEKNOLOJİSİ ORDUNUN HİZMETİNDE

Savunma sanayiinde önemli atılımlardan biri de kara da yapıldı. Fırat M60T Modernizasyonu kapsamında 169 tankın modernizasyonu tamamlandı. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesi'nin sözleşmesi SSB ile FNSS arasında imzalandı. Türkiye'nin motor sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayii ise ÖMTTZA'nın alt yüklenicisi oldu. Anlaşma kapsamında 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca motoru TÜMOSAN üretecek. Geçen ay düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de hazır bulunduğu törende sözleşmeyi TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak ile FNSS Genel Müdürü ve CEO'su K. Nail Kurt imzaladı.

HAVACILIKTA DIŞ BAĞIMLILIK AZALDI

Hava savunma sistemlerini kendi üretmeye başlayan Türkiye bu alandaki dışa bağımlılığı da zayıflatmış oldu. Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-A'nın nihai testleri tamamlandı, sistem seri üretim aşamasına hazır hale geldi. Korkut Hava Savunma Sistemi de envantere girdi, 13 sistem teslim edildi. Sistemin deniz platformlarında kullanımı için Gökdeniz hazır hale getirildi. Türkiye'nin ilk milli deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada'dan atıldı. İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin testleri de tamamlandı.

İLK MAYA TÜRKSAT'A TESLİM EDİLDİ

TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı Armol kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Radar Elektronik Destek (ED)/ Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi kapsamında ilk ED sistemi envantere girdi. Türkiye'yi bu kabiliyetlere sahip sınırlı sayıda ülke arasına sokan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Sistemi'nin ilki teslim edildi. ULAK Haberleşme AŞ tarafından ürünleştirilen Milat Yazılım Tanımlı Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin (MAYA) ilk satışı Türksat'a yapıldı. Ayrıca milli baz istasyonu ULAK, ilk kez GSM operatörleri tarafından kullanılmaya başlandı. SSB'nin kuruluşu SSTEK'in de iştiraki olan TRBOR AŞ'nin faaliyet göstereceği Bor Karbür tesisinin temeli atıldı.

2019'UN GURUR ADIMLARI

Akıncı taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı

ATAK Faz-2 ilk uçuşunu yaptı

ANKA Aksungur ilk uçuşunu yaptı

İHA KARKES projesi geliştirildi

T-70 Hangardan çıkarıldı

TGC Kınalıada hizmete girdi

TGC Anadolu hizmete girdi

TGC Ufuk denize indirildi

Piri Reis denizaltı havuza çekildi

Milli lazer silahımız ARMOC envantere girdi

VURAN envantere girdi

KORKUT alçak irtifa envantere girdi

ÖMTTZA'nın sözleşmeleri imzalandı

HİSAR-A testi tamamlandı seri üretime hazır hale getirildi

ASELSAN Gökdeniz'i geliştirdi

İlk deniz füzesi ATMACA başarıyla test edildi

TCG Kınalıada'ya ADVENT entegre edildi

ÇAFRAD radarının ilk teslimatı yapıldı

Milli ve yerli ağ yönetim ve analiz sistemi MİLAT MAYA, TÜRKSAT'a teslim edildi