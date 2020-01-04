2020 yılı asgari ücret ve memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte kıdem tazminatıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda kıdem tazminatı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milyonlarca vatandaş 2020 yılı kıdem tazminatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte kıdem tazminatı hesaplama işlemine dair detaylar...

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.