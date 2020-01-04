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  • 04.01.2020 23:51
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 23:51

Milyonları ilgilendiriyor! 2020 yılı ne kadar oldu? İşte

Geçen hafta asgari ücret zam oranı, bu hafta ise emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Zamların belli olmasıyla birlikte 2020 yılı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aynı zamanda kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı da milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Peki, işlemi nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı hakkında detaylar...

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2020 yılı asgari ücret ve memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte kıdem tazminatıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda kıdem tazminatı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milyonlarca vatandaş 2020 yılı kıdem tazminatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte kıdem tazminatı hesaplama işlemine dair detaylar...

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

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