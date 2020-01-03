Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca memur emeklisi maaşlarının ne zaman yatıp yatmayacağını sorguluyor. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği de belli oldu. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak. Memur emekli maaşları her ayın 15'inde vatandaşın hesabına düşüyor. Enflasyon farkları da 15 Ocak'ta hesaplarda olacak.
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