Zamlı memur ve emekli enflasyon farkları hangi tarihte yatacak? Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusu çığ gibi büyüyor. 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaşlarına zam oranı açıklandı. Bu bağlamda vatandaşlar zamlı memur ve emekli enflasyon farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunu merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. Memur emekli maaşları her ayın 15'inde vatandaşın hesabına düşüyor. Enflasyon farkları da 15 Ocak'ta hesaplarda olacak.

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