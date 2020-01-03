TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama yöntemi arama motorlarında oldukça merak ediliyor. 2020 yılının beklenen en kritik verisi açıklandı. TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2019 enflasyon rakamları ile beraber BAĞKUR emeklisi, SSK emeklisi, memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personel için ödenecek olan 2020 enflasyon farkı maaş zammı oranı da kesinleşti. 2020 enflasyon farkı maaş zammı oranı haberimizde...
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