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  • 03.01.2020 11:20
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 11:24

TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama

Açıklanan rakamlar ile memur maaşlarına ve emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı da belli oldu. TÜİK Aralık 2019 enflasyon rakamı ise yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylelikle ödenecek olan enflasyon farkı yüzde 6.45 olarak gerçekleşti. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli işçiye Ocak ayında en fazla yüzde 6.49 oranında zam gelecek.  SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 6.49 oranında zam alırken memur ve memur emeklisi olanlar için ise yüzde 5.49 oranında zam maaşlara yansıtılacak. İşte TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama yöntemleri

TEFE-TÜFE 2020 memur ve emekli maaşı hesaplama

TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama yöntemi arama motorlarında oldukça merak ediliyor. 2020 yılının beklenen en kritik verisi açıklandı. TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2019 enflasyon rakamları ile beraber BAĞKUR emeklisi, SSK emeklisi, memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personel için ödenecek olan 2020 enflasyon farkı maaş zammı oranı da kesinleşti. 2020 enflasyon farkı maaş zammı oranı haberimizde...

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