TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama Açıklanan rakamlar ile memur maaşlarına ve emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı da belli oldu. TÜİK Aralık 2019 enflasyon rakamı ise yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylelikle ödenecek olan enflasyon farkı yüzde 6.45 olarak gerçekleşti. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli işçiye Ocak ayında en fazla yüzde 6.49 oranında zam gelecek. SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 6.49 oranında zam alırken memur ve memur emeklisi olanlar için ise yüzde 5.49 oranında zam maaşlara yansıtılacak. İşte TEFE-TÜFE 2020 memur, memur emeklisi (SSK VE BAĞKUR) sözleşmeli personel memur maaşı hesaplama yöntemleri

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