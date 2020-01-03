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  • 03.01.2020 12:06
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:06

Son dakika: Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

Son dakika haberine göre Merkez Bankası 20 Ocak'ta olağanüstü genel kurul yapacak. Olağanüstü genel kurul, kar dağıtımının erken yapılması kararı için toplanıyor.

Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Merkez Bankasının hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

İki gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları, ikinci gündem maddesi olacak.

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