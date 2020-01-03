Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.01.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 10:49

kaç TL oldu? İşte en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...

ve emeklinin 2020 Ocak ayı maaş zamları açıklandı. Bu bağlamda milyonlarca kişi şuan internette maaş artış oranlarına bakıyor. En düşük ve en yüksek maaşları haberimizde derledik. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Peki memur ve emeklinin maaşları en düşük en yüksek ne kadar oldu?

Emekli ve memur zam oranı yüzde kaç oldu?

Memur 9/1 maaş zamları kaç TL oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur 9/1 maaş zamları kaç TL oldu? İşte en düşük ve en yüksek memur ve emekli maaşları...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri