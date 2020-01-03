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  • 03.01.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 11:41

Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru! Bakan Pekcan açıkladı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "2019 yılında ihracat 180,4 milyar dolarla rekor kırdı." dedi.

İhracatta Cumhuriyet rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi. Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır" diye konuştu.

Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız" dedi.

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