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    • Ekonomi
    • 03.01.2020 11:41
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    • 16.03.2020 14:06
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    Emekli maaşları 5,7,9,1,3,8 olanlar için yattı mı?

    SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği bugün belli oldu. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. Şimdi milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor.

    Emekli maaşları tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar için yattı mı?

    Bağ-Kur SSK SGK Ocak ayı zamlı Bağ-Kur SSK SGK emekli maaşları yattı mı? Sorusu milyonlar tarafından şu günlerde oldukça merak ediliyor. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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