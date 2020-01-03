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  • 03.01.2020 11:54
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:02

ABD-İran gerilimiyle yükselişe geçti! 3 Ocak gram, yarım, tam, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

nda son dakika yükseliş devam ediyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler yüzünden yukarı yönlü seyrini sürdüren altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne 294,77 liradan başlayan gram altın ilerleyen saatlerde 296,38 seviyesinde işlem görüyor. Peki, gram, yarım, tam, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Ocak ...

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son dakika... ABD - İran gerilimiyle altın fiyatlarında Eylül ayından bu yana görülen en yüksek düzeyler görüldü. Yeni güne artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 296,00 bandına tırmandı. Analistler, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla yükseldiğine işaret ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
166,67
166,79

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
213,45
213,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
266,67
266,87

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