Altın fiyatları son dakika... ABD - İran gerilimiyle altın fiyatlarında Eylül ayından bu yana görülen en yüksek düzeyler görüldü. Yeni güne artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 296,00 bandına tırmandı. Analistler, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla yükseldiğine işaret ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ocak canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
166,67
166,79
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
213,45
213,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
266,67
266,87
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