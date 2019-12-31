Taşeron işçi - Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret maaşlarının ne kadar olacağını ifade etti. Buna göre 2020 yılında yaklaşık asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılırken, 304 Tl artış gerçekleşti. Ayrıca kamu işçilerinin enflasyon farklarını da alacak. Buna göre 5 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek ödeme daha yapılacak. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 Ocak'ta zam alıp almayacağı merak ediliyor. İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret son dakika haberleri takvim.com.tr'de.

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