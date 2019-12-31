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  • 01.01.2020 09:03
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:03

dan kadroya geçen ! Taşeron için enflasyon ve ne oldu?

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 Ocak ayı zammını açıkladı. 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan işçiler ne kadar zam alacaklar? 2018 yılında yaklaşık 900 bin taşeron işçi kamu kurumlarında 4-d sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeye başladı. Taşerondan kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacağı toplu sözleşmeye göre belirlendi. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret seviyesinde zam geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı.

Taşerondan kadroya geçen 4/D işçilere maaş zammı!

Taşeron işçi - Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret maaşlarının ne kadar olacağını ifade etti. Buna göre 2020 yılında yaklaşık asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılırken, 304 Tl artış gerçekleşti. Ayrıca kamu işçilerinin enflasyon farklarını da alacak. Buna göre 5 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek ödeme daha yapılacak. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 Ocak'ta zam alıp almayacağı merak ediliyor. İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret son dakika haberleri takvim.com.tr'de.

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