Başkan Erdoğan 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmişti! Rekor kırdı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından yoğun ilgi gören ören yeri, geçen yıl 63 bin 415 kişiyle en çok ekimde ziyaret edildi. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, "2018 yılında başlayan kültür turu talepleri 2019'da tavan yaptı ve bu Şanlıurfa ile bölgeye inanılmaz bir katkı sağladı" dedi.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı. Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. HABERİN DEVAMI

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