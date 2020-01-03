Başkan Erdoğan 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmişti! Rekor kırdı

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı.
Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı.
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