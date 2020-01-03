Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeli memurlar ve memur emeklileri zam oranlarına kilitlenmiş durumda. Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir. Peki memur ve memur emeklisi zammı Ocak enflasyon zammı ne kadar oldu?

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