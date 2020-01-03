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  • 03.01.2020 10:19
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 10:19

Memur ve klisi zammı ne kadar oldu? 3 Ocak 2020 ne oldu?

3 Ocak 2020 ve memur ve klisi zammı ne kadar oldu? Sorusu bugün oldukça popüler. Ocak ayı memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve maaşlara gelecek enflasyon farkı zammı oldukça merak ediliyordu. Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 5.49 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

3 Ocak 2020 enflasyon farkı açıklandı mı?

Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeli memurlar ve memur emeklileri zam oranlarına kilitlenmiş durumda. Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir. Peki memur ve memur emeklisi zammı Ocak enflasyon zammı ne kadar oldu?

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