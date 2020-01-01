2 Ocak 2020 tarihi itibari ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle

Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları aratılıyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası kredi faiz oranları en fazla araştırılanlar arasına girdi. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında Ziraat Bankası için faiz indirim beklentisi arttı. Vatandaşların beklentisi faiz oranlarının 0,69 seviyesine çekilmesi yönünde oldu. Ziraat Bankası kredi faiz oranları konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde düşük faizli finansman sunar. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları, müşterilerine en uygun kamu bankası kredi faiz oranlarından yararlanma olanağı tanır.

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