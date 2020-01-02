Son dakika: Bakan duyurdu: 157 bin yeni istihdam oluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu." dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu.

Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz.