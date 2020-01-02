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  • 02.01.2020 10:51
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:51

Son dakika: Bakan duyurdu: 157 bin yeni istihdam oluştu

Son dakika haberine göre önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu." dedi.

Bakan duyurdu: 157 bin yeni istihdam oluştu

önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu." dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu.
Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz.

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