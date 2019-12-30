Geleceğe yolculuk! Yerli otomobil kendine hayran bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, işadamları Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk poz verdi.







Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem, yerli otomobili yerinde inceledi.

Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSA'ta üretilen 4 otomobil, yapımının 29 Ekim 1961'de tamamlanmasının ardından trenle Ankara'ya götürüldü. Ancak o tarihte araca benzin az konulduğu için yolda kaldı. Ve bir adım başlamadan bitti. Bu operasyondan sonra yerli otomobil konusunu bir daha kimse açamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de başlattığı büyük değişim ve dönüşüm sonrası sıra yerli otomobile geldi. Erdoğan, 2011 yılının Ocak ayında düzenlenen TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında katılım gösteren tüm iş insanlarına yüzde 100 yerli otomobil markası geliştirilmesi talebinde bulunmuş ve bu süreci başlatmıştı. Hatta Erdoğan, yerli otomobil projesi çağrısında bulunurken "Yok mu bu ülkede yüzde 100 yerli otomobil üretecek "Babayiğit" demişti. İşte o gün dündü. Erdoğan, otomobilin direksiyonuna geçmeden önce, "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğumuzu dile getiriyorum. Ülkemizi, 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef, kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık, girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz; tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde, milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu. Sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün ön gösterim araçlarını, tam da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi, ilk kez sizlerle paylaşıyoruz" dedi.Tesla, Volkswagen, Ford ve daha pek çok otomobil üreticisinin öncülük ettiği elektrikli otomobil teknolojileri, yerli otomobil için de geçerli olacak.Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internetteSizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihazSürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesiKendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarımAktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobilGelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir projeİddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.