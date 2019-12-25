Girişimciye 750 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı, Kalkınma Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan 'Bölgesel Kalkınma Fonu' ile 'Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Yıldız Teknopark'ta tanıtıldı. Bakan Mustafa Varank, "350 milyon liralık bu fonla başarı hikayeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız" dedi. Bölgesel Kalkınma Fonu ile de Türkiye'nin her bölgesinde KOBİ'lere kaynak aktarılacağını ifade eden Varank, "400 milyon liralık bu fonla kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz" şeklinde konuştu. Varank, 750 milyon liralık kaynağın, minimum seviye olarak görülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu başlangıç sermayesinin ardından oluşacak alt fonlarla kısa vadede milyarlarca liralık kaynağın yatırıma ve üretime dönmesi dünyadaki uygulamalarda da elde edilen doğal bir netice, inşallah bizim fonlarımızda da olacak."
- Ekonomi
- 25.12.2019
- Gazete
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