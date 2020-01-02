Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti. ABD ekonomisindeki güçlü seyrin sona erebileceği endişeleri ve doların yeni yıl öncesi son altı ayın en düşük düzeyini görmesiyle altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ocak canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
165,73
165,85
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
212,25
212,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
265,17
265,37
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