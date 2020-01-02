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  • 02.01.2020 11:15
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 11:15

son dakika yükselişte! 2 Ocak gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, tam ne kadar?

nda son dakika yükseliş sürüyor. Güne 290,15 seviyesinde başlayan gram altın ilerleyen saatlerde 291 lira seviyelerinde seyrediyor. Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, tam ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti. ABD ekonomisindeki güçlü seyrin sona erebileceği endişeleri ve doların yeni yıl öncesi son altı ayın en düşük düzeyini görmesiyle altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
165,73
165,85

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
212,25
212,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
265,17
265,37

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