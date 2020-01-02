SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş zamları, ikramiye, promosyon ne zaman hangi tarihte yapılacak? Soruları arama motorlarında en fazla sorulan sorular arasında yer aldı. Milyonlar emekli zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda 3 Ocak 2020'de aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak. Bu rakamların açıklanmasının ardından da zam oranı belli olacak. Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli maaşı 1248 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı da 2648 liraya çıkacak.

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