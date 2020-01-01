İşte Şebnem Bursalı'nın "2020 model büyük Türkiye" adlı köşe yazısının ilgili kısmı:



Atatürk dönemi hariç ilk kez, dünyanın hızlı ritmine tam ayak uyduran bir liderlik dönemi yaşıyoruz. Atatürk'ün kısa ömrüne sığdırdığı vizyon ve devrimlerinin ardından, Menderes, Demirel ve Özal dönemlerindeki nispeten daha küçük adımlar, darbeler ve dünya devlerinin baskısına hep yenik düştü.



Bugün ilk kez ritmi yakaladık ve değişimin şartlarına kendimizi adapte edebildik, edebiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve tecrübeli liderlik vasıfları, her konuda ve her konumda milleti kapsayan feraseti ve bu yüzden 17 yıldan fazladır devam eden milletin desteği bu gücü bize veriyor. MHP'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nın hem nitelik hem nicelik açısından kapsamını anlatmaya bile gerek yok.



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