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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 08:45

Dünyanın ilk 10 sinden biri olmak artık hayal değil!

Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin son dönemlerde üst üste yaptığı stratejik atılımları kaleme aldı. Bursalı, "Kızıl Elma gibi söyleyegeldiğimiz; dünyanın ilk 10 sinden biri olmak, en büyük askeri güç olmak, en iyi tarım ürünleriyle beslenen ülke olmak ve bölgesinde lider ülke olmak bizim için artık hayal değil, sadece hızla koşmakta olduğumuz hedefler." dedi.

İlk 10'da yer almak artık hayal değil!

İşte Şebnem Bursalı'nın "2020 model büyük Türkiye" adlı köşe yazısının ilgili kısmı:

Atatürk dönemi hariç ilk kez, dünyanın hızlı ritmine tam ayak uyduran bir liderlik dönemi yaşıyoruz. Atatürk'ün kısa ömrüne sığdırdığı vizyon ve devrimlerinin ardından, Menderes, Demirel ve Özal dönemlerindeki nispeten daha küçük adımlar, darbeler ve dünya devlerinin baskısına hep yenik düştü.

Bugün ilk kez ritmi yakaladık ve değişimin şartlarına kendimizi adapte edebildik, edebiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve tecrübeli liderlik vasıfları, her konuda ve her konumda milleti kapsayan feraseti ve bu yüzden 17 yıldan fazladır devam eden milletin desteği bu gücü bize veriyor. MHP'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nın hem nitelik hem nicelik açısından kapsamını anlatmaya bile gerek yok.

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