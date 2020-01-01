Köprü geçiş ücretleri 2020 zammı ne kadar? Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Yeni köprü fiyatları ne kadar? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olmak üzere Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 14 zam yapıldığı bildirildi. Bu zamla birlikte, köprü ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 köprü ve otoyol fiyatları ne kadar? Yeni köprü ücretleri ne kadar? Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 14'lük zam oranı, Osman Gazi Köprüsü'nde uygulanan geçiş ücretlerine de yansıtıldı.

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretleri 1 Ocak 2020 itibarıyla şöyle sıralandı;

ARAÇ SINIFI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL) 1 117,90 2 188,65 3 224 4 297,1 5 374,9 6 82,55

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