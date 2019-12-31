Taşeron işçi - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 Ocak ayı zammını açıkladı. 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan taşeron işçiler ne kadar zam alacaklar? 2018 yılında yaklaşık 900 bin taşeron işçi kamu kurumlarında 4-d sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeye başladı. Taşerondan kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacağı toplu sözleşmeye göre belirlendi. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret seviyesinde zam geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret son dakika haberleri takvim.com.tr'de.

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