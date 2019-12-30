TOKİ tarafından inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 16 Aralık Pazartesi günü başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular devam ederken, vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlara vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyor. Peki, TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? 100 bin sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TOKİ 2020 KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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