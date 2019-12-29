Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 471,00 lira, Cumhuriyet altını 1.928,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,52 yükselişle 289,50 liradan işlem görmüştü. Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık 2019'da güvenli liman görevi gören altın, 2020 yılında da bu rolü oynamaya devam edebilir. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Aralık anlık altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
164,51
164,64
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
210,69
210,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
263,22
263,42
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