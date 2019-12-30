Bununla birlikte bazı çalışma süreleri hukuka aykırı olduğu için, haftalık çalışma süresinin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın doğrudan fazla çalışma süresi olarak değerlendirilir.

Örneğin, günde 11 saati aşan çalışma süreleri, hafta tatilindeki çalışmalar, istisnalar dışında gece 7.5 saati aşan çalışmalar doğrudan fazla çalışma sayılır.