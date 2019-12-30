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  • 30.12.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 09:30

Milyonlarca ı ilgilendiren haber! Eğer o süreyi aşıyorsa...

lerin haftada 45 saatten sı, fazla çalışma yani ye giriyor. Fazla çalışmada işçi talep ederse ücret yerine serbest zaman kullanma hakkında da sahip olabiliyor. Denkleştirme uygulandığı durumda ise denkleştirme uygulanan dönem sonunda, haftalık ortalama 45 saati aşan kısım fazla çalışma olarak sayılıyor. İşte detaylar!

Bununla birlikte bazı çalışma süreleri hukuka aykırı olduğu için, haftalık çalışma süresinin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın doğrudan fazla çalışma süresi olarak değerlendirilir.

Örneğin, günde 11 saati aşan çalışma süreleri, hafta tatilindeki çalışmalar, istisnalar dışında gece 7.5 saati aşan çalışmalar doğrudan fazla çalışma sayılır.

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