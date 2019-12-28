Bireysel müşterilerin açtığı hesaplara "tasarruf mevduatı" işletmeler adına açılan hesaplara "ticari mevduat", bankaların diğer bankalarda açtığı hesaplara "bankalar mevduatı" ve resmi kurumların bankalarda açtığı hesaplara da "resmi mevduat hesapları" ismi verilir. Mevduat bankalarında açılan hesaplar "mevduat hesabı" ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar "özel cari hesap" adını alır. Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır. Katılım bankalarında açılan vadesiz mevduat hesapları "özel cari hesap" adı ile anılırken, vadeli hesaplar "katılma hesabı" adıyla anılır.

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