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  • 28.12.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 17:53

? düştü!

Merkez Bankası faiz indirimleri sonrasında faizde parası olan vatandaşlar büyük zarar ediyor. Bu bağlamda , Halkbank, Vakıfbank, Odebank ve Burganbank düştü. Birikmiş parası olanlar hangi bankanın en yüksek faiz verdiğini merak ediyor. Güncel verilere baktığımız zaman. Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka en fazla faiz veren bankalar arasında yer alıyor. Kredi oranlarını indiren bankalar buna paralel olarak vadeli hesap faiz oranlarını da indirmeyi sürdürüyor. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada?

Bireysel müşterilerin açtığı hesaplara "tasarruf mevduatı" işletmeler adına açılan hesaplara "ticari mevduat", bankaların diğer bankalarda açtığı hesaplara "bankalar mevduatı" ve resmi kurumların bankalarda açtığı hesaplara da "resmi mevduat hesapları" ismi verilir. Mevduat bankalarında açılan hesaplar "mevduat hesabı" ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar "özel cari hesap" adını alır. Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır. Katılım bankalarında açılan vadesiz mevduat hesapları "özel cari hesap" adı ile anılırken, vadeli hesaplar "katılma hesabı" adıyla anılır.

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