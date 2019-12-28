Dolar ve eurodaki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. İşte 28 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?