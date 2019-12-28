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  • 28.12.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 17:42

hafta sonu yükselişte! 28 Aralık canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Hafta sonu vatandaşlar ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.23 artışla 113 bin 917 puanda hareket etti. Peki, 28 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolarda hareketlilik! İşte piyasalarda son durum...

Dolar ve eurodaki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. İşte 28 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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