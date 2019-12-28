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  • 28.12.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 18:15

nın yükselişi devam ediyor! 28 Aralık hafta sonu anlık çeyrek ve kaç TL?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen ndaki yükseliş devam ediyor. Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Bu kapsamda hafta sonu altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Peki, 28 Aralık hafta sonu anlık çeyrek ve kaç TL? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Altın yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

28 Aralık tarihinde günün en çok araştırılan konuları arasında altın fiyatları yer alıyor. Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme ihtimaliyle jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini canlı tutabileceğini söyledi. İşte 28 Aralık anlık çeyrek ve altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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