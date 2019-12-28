28 Aralık tarihinde günün en çok araştırılan konuları arasında altın fiyatları yer alıyor. Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme ihtimaliyle jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini canlı tutabileceğini söyledi. İşte 28 Aralık anlık çeyrek ve altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?