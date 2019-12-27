2020 yılında emekli maaşlarına zam yapılacak! Emekli maaşları ne kadar olacak? Ocak ayı zam tutarı ne kadar? 2008 yılından daha sonra emekliye ayrılan SSK'lıların emekli maaşları en düşük olarak 1248 TL olması beklenirken, tarım bağkurundan emekli olanlar ise en düşük 1408 Tl olarak emekli maaşı alacaklar. Diğer yandan 2020 yılında ramazan ve kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye ödenmeye devam edecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak.

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