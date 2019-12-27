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  • 27.12.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 18:15

Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! , mı...

Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi gelecek mi? Her yıl Ocak ayında yapılan emekli mı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 2019 yılı Aralık ayının verileri için 3 Ocak tarihinde yeni rakamlar ortaya koyulacak. Buna göre gerek emekliler, gerek memurların oranı bu tarihte kesinleşecek. ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. 2020 yılı emekli maaşına zam ne kadar yapılacak? Zam oranlarında toplu görüşme zam oranı ve enflasyon rakamları ile birlikte yeni tutarlar belirlenecek.

Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! İkramiye, enflasyon zammı...

2020 yılında emekli maaşlarına zam yapılacak! Emekli maaşları ne kadar olacak? Ocak ayı zam tutarı ne kadar? 2008 yılından daha sonra emekliye ayrılan SSK'lıların emekli maaşları en düşük olarak 1248 TL olması beklenirken, tarım bağkurundan emekli olanlar ise en düşük 1408 Tl olarak emekli maaşı alacaklar. Diğer yandan 2020 yılında ramazan ve kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye ödenmeye devam edecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak.

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