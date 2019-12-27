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  • 27.12.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:14

Kooperatifleri 2020 yılında çiftçiden 2,5 milyar liralık ürün alımı hedefliyor

Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında ortaklardan, çiftçilerden 2020 yılında 2,5 milyar liralık ürün alımı hedeflediklerini bildirdi.



Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye açısından 2019 yılının zor bir yıl olduğunu, özellikle yurt dışı etkilerden, ekonomik dalgalanma ve faiz artışlarından kaynaklanan dalgalanmanın kendilerini de etkilediğini belirtti.

"Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır" anlayışıyla zorluklarla mücadele ettiklerini vurgulayan Poyraz, 2019 yılını iyi bir performansla tamamladıklarını kaydetti.

Poyraz, kurmak istedikleri model konusunda 2019 yılının kendileri için önemli bir yıl olduğuna işaret ederek, "Modelden kastettiğimiz şey, üreticiyle tüketici arasında bir bağ olma, alternatif bir kanal olma ve yapımızı buna dönüştürme noktasında çalışmalarımızdı. Bunda da önemli bir mesafe katettik." diye konuştu.

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