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  • 31.12.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:31

Sigara mı yapıldı mı? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? İşte 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları iddiası!

Sigara mı ne kadar? da sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İddiaların ortaya atılmasıyla birlikte özellikle şu günlerde sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kısa bir süre önce sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu kapsamda 2020 Ocak sigara fiyat listesi duyuruldu mu sorusu da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Peki, Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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