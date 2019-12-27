Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu kapsamda 2020 Ocak sigara fiyat listesi duyuruldu mu sorusu da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Peki, Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...