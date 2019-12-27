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  • 27.12.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:26

Haberi: resmi ve görüntüsü - ? ?

Haberi: resmi ve görüntüsü - 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobilin adının ve fiyatının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. Yerli otomobilde teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Peki, ? ?

Son dakika Haberi: Yerli otomobil resmi ve görüntüsü

Son dakika Haberi: Yerli otomobil resmi ve görüntüsü ön sipariş ve yerli otomobil firmaları hangileri? Gibi konu başlıkları oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobil ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Peki, Yerli otomobil adı nedir? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil satış fiyatı belli oldu mu?

İŞTE YERLİ OTOMOBİL İLK GÖRÜNTÜLERİ

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