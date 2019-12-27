Son dakika Haberi: Yerli otomobil resmi ve görüntüsü ön sipariş ve yerli otomobil firmaları hangileri? Gibi konu başlıkları oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobil ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Peki, Yerli otomobil adı nedir? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil satış fiyatı belli oldu mu?

İŞTE YERLİ OTOMOBİL İLK GÖRÜNTÜLERİ

AHaber CANLI YAYIN

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ