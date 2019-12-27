Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nın fuaye alanında yerli otomobile dair detaylar açıklandı. Yerli otomobilde yer alan Holografik Asistan Teknolojisi merak ediliyor. Vatandaşlar Holografik Asistan Teknolojisi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Holografik Asistan Teknolojisi nedir? Yerli otomobildeki Holografik Asistan Teknolojisi özellikleri nelerdir?

HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.