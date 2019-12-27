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  • 27.12.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:27

ile Kuveyt Türk arasında &Smiles kredi kartı anlaşması

AO () ile AŞ arasında, THY FFP üyelerine &Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

THY'den yeni iş birliği sözleşmesi

'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımız ile Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ arasında, Türk Hava Yolları AO yolcu programı THY Frequent Flyer kapsamındaki THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla 5 yıl süre ile devam edecek yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır."

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