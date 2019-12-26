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  • 26.12.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 14:29

Son dakika: Vatandaşa büyük kolaylık! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Son dakika haberine göre , elektrik ve abonelik, fesih ve sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Büyük kolaylık! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Elektrik ve aboneliğinde yeni dönem başladı. , sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, elektrik ve doğal gazda abonelik, fesih ve sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

İşte yapılan duyuru:

"Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde."

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