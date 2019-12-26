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  • 27.12.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:16

4-5 çocuklu vatandaş kaç TL ödenecek? 2020 yılı kişi için ne kadar oldu?

2020 yılı evli ve 4-5 çocuklu için ne kadar oldu? ve AGİ zammı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmelerinden haberdar olmak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bugün asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirledi. Peki, evli ve 4-5 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek? İşte merak edilen rakamlar...

2020 yılı AGİ zammı evli 4-5 çocuklu kişi için ne kadar oldu?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Şimdi vatandaşlar 2020 yılı AGİ bekar ve 4-5 çocuklu için ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, bekar ve 4-5 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek?

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