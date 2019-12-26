Milyonların merakla beklediği AGİ yani asgari ücret geçim indirimi açıklandı. Vatandaşlar şimdi AGİ hesaplama araçlarını araştırıyor.

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı alınacaktır. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu takvim.com.tr'de

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