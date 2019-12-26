Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Şimdi vatandaşlar 2020 yılı AGİ bekar ve 2 çocuklu için ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, bekar ve 2 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek?

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