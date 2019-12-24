Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.12.2019 07:32
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 07:35

son dakika ne kadar oldu? 25 Aralık ve , kaç TL? Güncel döviz kurları

son dakika... Dünkü işlem gününe 5.94 bandında başlayan gün içerisinde hafif dalgalansada günü aynı seviyede kapattı. ABD ve Avrupa'nın birçok bölgesine piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 25 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9312 lira ve en yüksek 5.9555 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5877 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında işlem gördü. Analistler yurt dışındaki Noel tatilleri dolayısıyla açık olan piyasalarda da düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirtiyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika ne kadar oldu? 25 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri