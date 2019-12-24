Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9312 lira ve en yüksek 5.9555 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5877 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında işlem gördü. Analistler yurt dışındaki Noel tatilleri dolayısıyla açık olan piyasalarda da düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirtiyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI