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  • 24.12.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:48

Rekor başvuru yapıldı! başvuruları ne zaman bitiyor? dir?

TOKİ tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konuta talep yağdı. 100 bin sosyal konut başvuruları kısa sürede 469 bine ulaştı. 336 bini aşkın kişi ise başvuru ücretini yatırdı. Müracaatların yüzde 60'ını 3+1 konutlar oluşturdu. Henüz başvuru yapmamış olan yüz binlerce vatandaş başvuruları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, şartları nelerdir? İşte başvuruya dair merak edilenler...

TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor? 16 Aralık Pazartesi günü başlayan TOKİ 100 bin konut başvurularına vatandaşlar yoğun talep gösterdi. 16 Aralık'ta 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaptı. Bugüne kadar başvuruların 469 bine ulaştığı öğrenildi. Başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış vatandaşlar TOKİ başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

TOKİ 100 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İL VE İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

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