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  • 26.12.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:27

2020 yılı ve Bağkur ? En düşük ve en yüksek maaşı ne kadar? Emekliye yüksek kazanç!

, ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu 2020? Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. 12 Milyona yakın vatandaş ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarına kavuşabilecekler. SSK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam oranını etkileyen en önemli unsur ise, yılın ikinci yarasında gerçekleşen rakamları olacak. oranları araştırılmaya başlandı. İşte SSK emekli maaşı ne kadar oldu 2020? Emekli maaş zammı 2020! Merak edilen detaylar haberimizde... Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç durumları sayfamızda yer almaktadır

Emekliye yüksek kazanç! En düşük ve en yüksek maaşı ne kadar?

2020 yılında SGK SSK ve Bağkur emekli maaş zamları oldukça fazla merak ediliyor. Bu bağlamda yaklaşık 12 milyon vatandaş emekli maaş zammı hakkında internette araştırma yapıyor. Emekliler Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarına kavuşabilecekler. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yılda iki kez 6 aylık süreler içerisinde zam alan emekli ve memurlar için Temmuz-Kasım ayı arasındaki enflasyon farkı oranı 5.71 olarak açıklanmıştı. Peki en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak? 2020 yılında SGK SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar? İşte en düşük ve en yüksek maaş oranları takvim.com.tr'de

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