2020 yılında SGK SSK ve Bağkur emekli maaş zamları oldukça fazla merak ediliyor. Bu bağlamda yaklaşık 12 milyon vatandaş emekli maaş zammı hakkında internette araştırma yapıyor. Emekliler Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarına kavuşabilecekler. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yılda iki kez 6 aylık süreler içerisinde zam alan emekli ve memurlar için Temmuz-Kasım ayı arasındaki enflasyon farkı oranı 5.71 olarak açıklanmıştı. Peki en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak? 2020 yılında SGK SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar? İşte en düşük ve en yüksek maaş oranları takvim.com.tr'de

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