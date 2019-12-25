Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için başvurabileceği yolları arıyor. Bu bağlamda 'yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor. Emekliliği erkene çekmek imkansız değil. Özellikle yıpranma hakkının genişlemesiyle on binlerce kişi erken emeklilik şansı kazandı. Ayrıca askerliğinden önce sigortalı çalışanlar için askerlik borçlanması da bir çıkış kapısı. Peki, askerlik borçlanması doğum borçlanması nasıl yapılır? Yıpranma payı kimler için? İşte erken emeklilik için yapılması gerekenler takvim.com.tr'de

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