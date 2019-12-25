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  • 26.12.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:15

nasıl kullanılır? ve kimler için? İşte

Son dakika haberleri... Yüz binlerce kişi erken emeklilik hayali kuruyor. SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı sistemleri ile emekli olmak mümkün. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi ile de emekliler ekstra birikim elde edebiliyor. Bazı vatandaşlar prim gününü doldurmak için çabalarken, bazı vatandaşlar yaşa takılıyor. Erken emeklilik için uzmanlar bazı ipuçları veriyor. Özellikle yıpranma payının kapsamındaki genişleme ile 45 meslekte erken emeklilik şansı ortaya çıktı. birçok insana yıllar kazandırırken, , ve toplu ödeme de erken emeklilik için bir formül. Sizlere erken emeklilik için yapılması gerekenleri derledik.

Son dakika erken emeklilik piyangosu!.

Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için başvurabileceği yolları arıyor. Bu bağlamda 'yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor. Emekliliği erkene çekmek imkansız değil. Özellikle yıpranma hakkının genişlemesiyle on binlerce kişi erken emeklilik şansı kazandı. Ayrıca askerliğinden önce sigortalı çalışanlar için askerlik borçlanması da bir çıkış kapısı. Peki, askerlik borçlanması doğum borçlanması nasıl yapılır? Yıpranma payı kimler için? İşte erken emeklilik için yapılması gerekenler takvim.com.tr'de

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HaberlerEkonomi HaberleriYıpranma hakkı nasıl kullanılır? Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması kimler için? İşte erken emekli olma şartları
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