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  • 25.12.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 12:14

binaya mı daireye mi verilir? , nereden nasıl alınır?

alınması yönünde son günlere girildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı açıklamalar sonrası Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Eğer EKB alınmazsa 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanma yapılmayacak. Peki, ? , nereden nasıl alınır?

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi nedir, nereden nasıl alınır? Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen "Enerji Kimlik Belgesi" ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımız aldıkları evin enerji tüketimi performansını bilerek satın alacak ya da kiralayacak" dedi. Peki, Enerji Kimlik Belgesi binaya mı daireye mi verilir? Enerji Kimlik Belgesi nedir, nereden nasıl alınır?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bina toplamında daire sayısı ya da metrekare arttıkça kişi/metrekare başına düşen Enerji Kimlik Belgesi fiyatı azalır.

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