Tüm Türkiye nefesini tuttu, Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı. 27 Aralık'ta tanıtılacak tamamen elektrikli Yerli otomobilden bugün yeni bir ayrıntı daha geldi. Dün Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından farları paylaşılan yerli otomobilin bugün de yeni fotoğraf paylaşıldı.

Bugün paylaşılan fotoğrafta silüet biraz daha belli oluyor. Paylaşılan fotoğrafta yerli otomobilin aynaları gün yüzüne çıktı.

TOGG fotoğrafı #AynalarYerliYerinde etiketiyle yaptı.

HER GÜN SAAT 14:30'DA BİR AYRINTI PAYLAŞILACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun hesabından "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı…" mesajı ile bir görsel paylaşılarak, her gün saat 14.30'da yeni bir detayın daha kamuoyuna sunulacağı açıklandı.