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  • 24.12.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 15:13

Son dakika: den yeni fotoğraf! İşte o kare

Son dakika haberi...'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () geliştirdiği de ikinci fotoğraf yayınlandı. TOGG'un hesabından paylaşılan fotoğrafta otomobil ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TOGG, otomobilin 27 Aralık'taki resmi tanıtımına kadar her gün saat 14.30'da yeni bir detayın paylaşılacağını duyurmuştu. Öte yandan, TOGG'un dün açtığı resmi Twitter hesabı, 24 saatte yaklaşık 85 bin takipçiye ulaştı. Böylece, TOGG'un her saniye yeni bir takipçi kazandığı ortaya çıktı.

Yerli otomobilden yeni fotoğraf!

Tüm nefesini tuttu, Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı. 27 Aralık'ta tanıtılacak tamamen elektrikli den bugün yeni bir ayrıntı daha geldi. Dün Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından farları paylaşılan yerli otomobilin bugün de yeni fotoğraf paylaşıldı.

Bugün paylaşılan fotoğrafta silüet biraz daha belli oluyor. Paylaşılan fotoğrafta yerli otomobilin aynaları gün yüzüne çıktı.

fotoğrafı #AynalarYerliYerinde etiketiyle yaptı.

HER GÜN SAAT 14:30'DA BİR AYRINTI PAYLAŞILACAK
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun hesabından "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı…" mesajı ile bir görsel paylaşılarak, her gün saat 14.30'da yeni bir detayın daha kamuoyuna sunulacağı açıklandı.

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