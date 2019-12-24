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  • 24.12.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 15:53

24 Aralık yatan iller hangileri? Aralık ayında maaşlar hangi illerde yatırıldı?

24 Aralık yatan iller hangileri? Evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı Aralık ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde merak konusu oldu. Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Peki, Aralık ayında maaşlar hangi illerde yatırıldı? İşte merak edilen detaylar...

24 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım aylıklarının yatırıldığı iller vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şu günlerde evde bakım maaşlarının ödendiği iller hakkında artış yaşandığı görülüyor. Aylık alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Peki, 24 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aralık ayında maaşlar hangi illerde yatırıldı? İşte bilgiler...

23 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta , Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale'de maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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