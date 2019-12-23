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  • 23.12.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:31

den ilk ayrıntı!

'nin (), "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla den ilk kez kare paylaştı.

Yerli otomobilden ilk ayrıntı!

'nin (), le ilgili ilk paylaşımını yaptı.

Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."

Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

CUMA GÜNÜ TANITILIYOR
Yerli otomobil Cumhurbaşkanı 'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

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