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  • 24.12.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30

Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,87’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 978 puanlık artışla 113 bin 153 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. Ayrıca endeks gün içinde 113 bin 395 puan ile yılın en yüksek seviyesini gördü. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 978,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile finansal kiralama,faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,80 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 113.153,46 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, Başkanı yönetiminin, 'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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