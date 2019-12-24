3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Ek gösterge hakkında son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. İbrahim Kalın ek gösterge hakkında son detayları vatandaşlarla paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte konu hakkındaki son detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.