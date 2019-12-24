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  • 24.12.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 19:23

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından açıklaması! ?

hakkındaki son gelişmeler, yüz binlerce kamu çalışanının gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda yeni yılın yaklaşmasıyla 3600 ek gösterge hakkındaki araştırmalar artış göstermeye başladı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamalarının ardından sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 3600 ek göstergede son durum...

Cumhurbaşkanlığından 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Ek gösterge hakkında son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. İbrahim Kalın ek gösterge hakkında son detayları vatandaşlarla paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte konu hakkındaki son detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.

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